За 4 місяці понад 500 сімей співробітників МВС отримали житло використовуючи механізм пільгового фінансового лізингу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".
Ця програма забезпечення співробітників МВС застосовується як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Всі відсотки за кредитом і його частина оплачується державою. Сума компенсації від держави залежить від стажу служби в системі МВС. Наприклад, тим співробітникам, які прослужили понад 15 років, держава компенсує близько третини вартості житла.
"Ми очікуємо, що ми зможемо зняти цю проблему - не забезпечення житлом наших людей, за три роки", - сказав міністр МВС Арсен Аваков.