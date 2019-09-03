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03.09.19 14:25

За 4 місяці понад 500 сімей співробітників МВС отримали житло використовуючи механізм пільгового фінансового лізингу. ВIДЕО

За чотири місяці дії спеціальної програми пільгового фінансового лізингу понад 500 співробітників МВС отримали житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

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Ця програма забезпечення співробітників МВС застосовується як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Всі відсотки за кредитом і його частина оплачується державою. Сума компенсації від держави залежить від стажу служби в системі МВС. Наприклад, тим співробітникам, які прослужили понад 15 років, держава компенсує близько третини вартості житла.

"Ми очікуємо, що ми зможемо зняти цю проблему - не забезпечення житлом наших людей, за три роки", - сказав міністр МВС Арсен Аваков.

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