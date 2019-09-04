На Прикарпатті рейсовий автобус зіткнувся з фурою, загинула жінка, а водій вантажівки намагався втекти. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Курс.

Внаслідок зіткнення одна з пасажирок автобуса загинула на місці, двоє - травмовані. Аварія сталася в селі Боднар.

За даними пресслужби Нацполіції Івано-Франківської області водій вантажівки, не зупинившись, поїхав далі.

Пізніше в поліції повідомили, що водія фури знайдено.

Водія затримали приблизно о 20:30 в Івано-Франківську. Чоловікові 60 років, він житель Тернопільської області.

Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння і чому втік із місця аварії, поки невідомо. З ним працюють слідчі.



