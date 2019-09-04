У Кабміні прибрали перегородки, можна вільно кататися на самокаті, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні на брифінгу розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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За його словами, зі службою безпеки активно обговорюється, наскільки відкритою для відвідування можна зробити урядову будівлю і двір.

"Ми дуже хочемо відкрити все максимально, але не все нам, із розумних міркувань, дозволяють", - сказав він.

Гончарук припустив, що упродовж найближчих тижнів це питання буде вирішено. "Ми доручили змоделювати різні сценарії, подивитися, наскільки реалістичні загрози, через які необхідно ставити кордони", - зазначив він.

"Що вже вдалося зробити? Ми поприбирали перегородки між поверхами, і тут тепер... не треба ходити зигзагами і блукати лабіринтами, тепер все просто і прозоро. На самокаті можна кататися вільно", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, 1 вересня прем'єр Гончарук катався будівлею Кабміну на самокаті.

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