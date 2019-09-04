На остаточне об'єднання МінТОТ і Міністерства ветеранів потрібно 1-2 місяці, - міністр Коляда. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю телеканалу "Громадське" повідомила керівниця відомства Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, попри те, що Міністерство ветеранів як відомство було створено на початку 2019 року, воно продовжувало лише формуватися.
"На початку року було призначено міністра, заступників у березні, персонал державної служби ми перевели в липні, нікого не могли набрати, бо в нас не було фінансування. І ми в якомусь такому процесі реорганізації постійному живемо", - розповіла Коляда.
Міністерка уточнила, що об’єднання цього відомства з Міністерством окупованих територій відбувається шляхом приєднання останнього до Міністерства ветеранів.
"Я думаю, що кілька місяців потрібно на реорганізацію, ліквідацію самого міністерства і приєднання. Тут мають бути конкурси, відповідна атестація, набір людей. Я думаю, місяць-два (необхідно. - Ред.), сто відсотків", - сказала вона.
Також Коляда частково розкрила суму фінансування, якого потребуватиме відомство.
"Поки ми з вами спілкуємося, фінансисти двох міністерств працюють у Міністерстві фінансів. Щодо Мінвету - понад 3 мільярди ($120 млн). Щодо МінТОТ не готова вам сказати, скажу після завершення цих консультацій", - резюмувала вона.
Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об'єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб із Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.