На остаточне об'єднання МінТОТ і Міністерства ветеранів потрібно 1-2 місяці, - міністр Коляда. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю телеканалу "Громадське" повідомила керівниця відомства Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, попри те, що Міністерство ветеранів як відомство було створено на початку 2019 року, воно продовжувало лише формуватися.

"На початку року було призначено міністра, заступників у березні, персонал державної служби ми перевели в липні, нікого не могли набрати, бо в нас не було фінансування. І ми в якомусь такому процесі реорганізації постійному живемо", - розповіла Коляда.

Міністерка уточнила, що об’єднання цього відомства з Міністерством окупованих територій відбувається шляхом приєднання останнього до Міністерства ветеранів.

"Я думаю, що кілька місяців потрібно на реорганізацію, ліквідацію самого міністерства і приєднання. Тут мають бути конкурси, відповідна атестація, набір людей. Я думаю, місяць-два (необхідно. - Ред.), сто відсотків", - сказала вона.

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Також Коляда частково розкрила суму фінансування, якого потребуватиме відомство.

"Поки ми з вами спілкуємося, фінансисти двох міністерств працюють у Міністерстві фінансів. Щодо Мінвету - понад 3 мільярди ($120 млн). Щодо МінТОТ не готова вам сказати, скажу після завершення цих консультацій", - резюмувала вона.

Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об'єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб із Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.