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05.09.19 12:38

Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти зібралися біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на акцію протесту про необхідність заборонити мовлення телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Також під будівлею Нацради з ТРВ триває акція на підтримку цих телеканалів. Між мітингувальниками відбулася сутичка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розглянути результати перевірки телеканалу News One. Згідно з проєктом рішення, регулятор планує звернутися з позовом до суду про анулювання ліцензії каналу. Також порядком денним передбачається розгляд питання про групи регіональних телеканалів, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна".

Під будівлею Нацради з ТРМ відбуваються акції проти телеканалів і на їхню підтримку.

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Учасники акції тримають у руках плакати з написами: "News One і 112 - маріонетки Москви", "Дивишся канали Медведчука = підтримуєш агресора", "Почни ранок зі 112 і News One - закінчи життя на Соловках". Прихильники телеканалу News One та "112 Україна" тримають в руках плакати з написами: "Нацрада - це загроза незалежним ЗМІ", "Атака на News One - це політичне замовлення старої влади".

Правопорядок забезпечують близько півсотні поліцейських і воїни Нацгвардії. Проте між протестувальниками виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті було затримано активіста "Демсокири" Гудименка.

Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 01
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 02
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 03
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 04
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 05
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 06
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 07
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 08
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 09
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 10
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 11
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 12
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 13
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 14
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 15
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 16
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 17
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 18
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 19
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 20
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 21
Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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