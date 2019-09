Нацраду з ТРМ пікетують прихильники і противники NewsOne: між мітингувальниками виникла бійка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розглянути результати перевірки телеканалу News One. Згідно з проєктом рішення, регулятор планує звернутися з позовом до суду про анулювання ліцензії каналу. Також порядком денним передбачається розгляд питання про групи регіональних телеканалів, які здійснюють мовлення під логотипом "112 Україна".

Під будівлею Нацради з ТРМ відбуваються акції проти телеканалів і на їхню підтримку.

Учасники акції тримають у руках плакати з написами: "News One і 112 - маріонетки Москви", "Дивишся канали Медведчука = підтримуєш агресора", "Почни ранок зі 112 і News One - закінчи життя на Соловках". Прихильники телеканалу News One та "112 Україна" тримають в руках плакати з написами: "Нацрада - це загроза незалежним ЗМІ", "Атака на News One - це політичне замовлення старої влади".

Правопорядок забезпечують близько півсотні поліцейських і воїни Нацгвардії. Проте між протестувальниками виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті було затримано активіста "Демсокири" Гудименка.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ