Сьогодні Росія намагається змусити Україну прийняти капітуляцію, - Порошенко нагадав про підписаний п'ять років тому мінський протокол. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив експрезидент Петро Порошенко.

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"П’ять років тому підписано мінський протокол – перший документ з пакету т. зв. мінських домовленостей. І всі ці п’ять років Росія намагається всіляко замовчати, забути, не помічати цієї першої важливої домовленості. Адже у мінському протоколі за підписом Російської Федерації було зафіксовано ключові елементи мирного плану президента Порошенка: негайне припинення вогню, забезпечення постійного моніторингу над кордоном з боку ОБСЄ і виведення російських військ та зброї з території України. Як і негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що відвага українських військових на Донбасі і майстерність української делегації у далекому Уельсі змусила Росію поставити свій підпис 5 вересня у Мінську.

"Саме тоді на саміті НАТО відбулися критично важливі зустрічі зі світовими лідерами, зокрема в унікальному форматі Велика 5 + Україна. Саме тоді Україна нарешті згуртувала міжнародну підтримку, отримавши готовність союзників і партнерів, як через застосування санкцій, так і надання військової допомоги, тиснути на Росію – не лише політично, але й конкретними мотиваційними заходами. Ми вперше на практиці перевірили ефективність формули – рішучість України, помножена на підтримку союзників, дає стримування Росії через збільшення для неї ціни агресії", - підкреслив Порошенко.

Порошенко зазначив, що сьогодні Росія намагається забути про цей протокол і відповідно ігнорувати виконання своїх зобов’язань, аби нав'язати свій порядок врегулювання, змусивши Україну прийняти капітуляцію, та розбити міжнародну солідарність.

"Розбудова українського війська, інтеграція в ЄС та НАТО через реформи і зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України – це запорука перемоги і процвітання України. Це те, від чого новому керівництву в жодному разі не треба відступати, які б обіцянки, гарантії чи запевнення не йшли з Москви", - підсумував Порошенко.

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