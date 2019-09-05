Закликаю колег з Антикорупційного суду бути готовими до тиску, - Ситник. ВIДЕО

Про це йдеться в розміщеному на сторінці НАБУ в Facebook привітанні директора НАБУ з нагоди початку роботи ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

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Ситник зазначив, що сьогодні ВАКС розпочинає роботу.

"Цей процес починався дуже давно. Ще в травні 2016 року ми почали наголошувати, що Україна потребує створення незалежного судового антикорупційного інституту. Оскільки останні 3 роки показали, що чинна судова система просто не готова до того, щоб розглядати ті справи, які розслідує Антикорупційне бюро", - сказав він.

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Директор НАБУ додав, що раніше таких справ ніколи не було і судова система не знала, що з ними робити.

"Сподіваюся, що Антикорупційний суд запрацює дуже швидко, якісно. І я закликаю колег з Антикорупційного суду бути готовими до тиску. Але єдиний спосіб цьому тиску протистояти - це робота виключно відповідно до вимог закону", - зазначив Ситник і побажав суддям успіху.