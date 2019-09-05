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05.09.19 13:48

"Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука. ВIДЕО

Путін заявив, що якщо українська влада "переслідуватиме" партію Медведчука, то це буде величезною помилкою президента Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін заявив, виступаючи на Східному економічному форумі.

"Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде ... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок ... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють у межах Конституції України, в межах чинного закону. І, на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав", - додав Путін.

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Зазначимо, що Путін назвав партію ОПЗЖ "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів голосуванням".

Раніше Путін заявив, що переговори між Росією та Україною з приводу взаємного обміну утримуваними особами виходять на фінальну стадію.

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