"Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати його кума Медведчука. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін заявив, виступаючи на Східному економічному форумі.

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"Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде ... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок ... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють у межах Конституції України, в межах чинного закону. І, на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав", - додав Путін.

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Зазначимо, що Путін назвав партію ОПЗЖ "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів голосуванням".

Раніше Путін заявив, що переговори між Росією та Україною з приводу взаємного обміну утримуваними особами виходять на фінальну стадію.