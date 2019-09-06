Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

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Нагадаємо, Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи - За життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.

Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо українська влада буде "переслідувати" партію Медведчука, то це буде величезною помилкою президента Зеленського. "Чинна влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента Порошенка. Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде", - заявив Путін.