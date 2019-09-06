Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як скутерист врізається в автомобіль, що стоїть з включеною аварійкою. З огляду на траєкторію руху скутера, його водій не помічав перешкоду майже до моменту зіткнення.

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ДТП сталася 3 вересня. Обставини і причини зіткнення з'ясовують слідчі.

"Ми хочемо нагадати всім водіям про необхідність бути уважним під час керування транспортом. Розмовляючи телефоном, розмовляючи з пасажиром або навіть думаючи про щось своє, ви відволікаєтесь і не помічаєте зміну дорожньої обстановки. Це може спровокувати ДТП", - звертаються поліцейські до водіїв в описі до відео.

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