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06.09.19 13:26

Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв. ВIДЕО камер спостереження

Патрульна поліція Києва опублікувала запис камер спостереження, на якому зафіксовано момент ДТП за участю скутера і легкового автомобіля на Північному мосту в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як скутерист врізається в автомобіль, що стоїть з включеною аварійкою. З огляду на траєкторію руху скутера, його водій не помічав перешкоду майже до моменту зіткнення.

ДТП сталася 3 вересня. Обставини і причини зіткнення з'ясовують слідчі.

"Ми хочемо нагадати всім водіям про необхідність бути уважним під час керування транспортом. Розмовляючи телефоном, розмовляючи з пасажиром або навіть думаючи про щось своє, ви відволікаєтесь і не помічаєте зміну дорожньої обстановки. Це може спровокувати ДТП", - звертаються поліцейські до водіїв в описі до відео.

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