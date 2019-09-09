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09.09.19 12:01

Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко. ВIДЕО

Верховна Рада збирається в четвер, 12 вересня, розглянути законопроєкт про імпічмент президента.

Про це заявив під час погоджувальної ради нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми дуже раді, що за цей тиждень нам вдалося в комітетах опрацювати вже частину тих доручень і законодавчих актів, які будуть вносити зміни в економічні галузі, політичне регулювання, законопроєкт про особливу процедуру відсторонення президента з поста в четвер стоїть на порядку денному (це той самий законопроєкт про імпічмент), і антикорупційні ініціативи, з 17 вересня стоять на порядку денному", - заявив Корнієнко.

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