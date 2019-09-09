У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео ТСН

"Зараз у нас перебуває 8 людей, які поступили в суботу, і 8 родичів. Всі вони також оформлені на стаціонарне лікування і ми також їм проводимо певне обстеження. За вихідні дні ми зробили певні обстеження у нас є певні попередні діагнози, для кожного, хто у нас перебуває. Сьогодні буде більш деталізований, більш конкретний діагностичний пошук і, очевидно, сьогодні можливо буде виникати питання про переведення в другі структурні підрозділи вже по напрямку, в якому буде надаватися допомога. Ми не можемо зараз вам говорити про діагнози, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права…але дуже важливим далі етапом лікування є психологічне лікування… Працюють наші психотерапевти, психіатри", - розповів він.

"Крайнє важких немає. Є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто в не зовсім задовільному стані, який буде потребувати більш інтенсивного лікування. Кожен абсолютно в різному стані: хтось важчий, хтось легший. Єдине, що можу сказати, крайнє важких немає" , - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент має борг перед заручниками: досі не ухвалено закон про статус політв'язнів і військовополонених, - Ірина Геращенко

За його словами, в амбулаторному режимі до лікарні приходить Роман Сущенко, пише ТСН.

"Один переведений у спецвідділення військового госпіталю, це Станіслав Клих. Він потребує спеціалізованого відділення допомоги", - сказав Семенів, додавши, що за профілем такої допомоги у "Феофанії" йому надати не могли.

Олег Сенцов від перебування в медзакладі відмовився, однак телефоном тримає контакт з лікарем. Він попросив обстежити його маму.

"Він попросив допомогти його матері, очікуємо і госпіталізуємо. З тим, щоб надати медичну допомогу. Те, що вона пережила, очевидно, спровокувало загострення захворювань", - наголосив він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".