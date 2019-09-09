Дорогу від КПВВ до зруйнованого моста в Станиці Луганській розширюють. Найманці РФ підтвердили "режим тиші", - глава Луганської ОДА Комарницький. ВIДЕО

Підрядники нарешті змогли спуститися під міст, для розчищення і демонтажу. Станом на 9 вересня роботи тривають. Про це Вільному радіо повідомив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні перший день, коли нам дозволили спуститись в так званий розлом. Станом на зараз роботи тривають. Там триває демонтаж дерев’яних та металевих конструкцій. Сподіваюся, що далі справи підуть. Раніше нам не дозволяли вниз (спускатися. - Ред.)", - каже Віталій Комарницький.

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Виконує роботи підрядна організація ТОВ "Флангер". На місці працюють 24 людини, два трактори, каток та чотири самоскиди. Вже вибрали зайвий ґрунт з правого узбіччя, засипали його новим щебенем. Ліве узбіччя дороги підготували для укладання першого слою асфальту.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС займаються очищенням узбіччя дороги від вибухонебезпечних предметів. Перевіряють і місцевість біля зруйнованого моста.

Зазначимо, за повідомленням Луганської ОДА, раніше за 125 метрів від зламу моста роботи зупинили, тому що від офіцера СЦКК через СММ ОБСЄ не надійшли гарантії безпеки зі сторони т.зв. "ЛНР". Але роботи вже відновили.