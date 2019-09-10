Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Тернопільській області.

Як зазначили в поліції, підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см. Поліцейські звертаються до громадян, якщо ви впізнали цю особу і знаєте про її місце знаходження, чи перебували в проміжок часу з 1:30 до 3:00 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" обласного центру, проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-12-58 або на лінію 102. Правоохоронці гарантують анонімність та грошову винагороду за інформацію, яка становитиме оперативний інтерес.

Нагадаємо, 4 вересня в селі Петриків Тернопільського району на подвір'ї ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого спрацював саморобний вибуховий пристрій. Від вибуху поранення зазнав сам господар і його дружина.

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За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 КК - замах на вбивство.