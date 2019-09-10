На весіллі "смотрящего" за мін'юстом Довбенка разом із Богданом були судді та депутати від СН, - Bihus.Info. ВIДЕО

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На французький курорт приїхали судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти і Олена Чинчин. Під юрисдикцію суду підпадають справи клієнтів фірм Довбенка і його нареченої Анни Огренчук. Обидві судді заявили, що приїхали на "весілля подруги" і не бачать у цьому конфлікту інтересів.

Також на весіллі була присутня глава Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька і російсько-український бізнесмен Павло Фукс.

Зазначається, що Богацька була свідком на весіллі Довбенка.

Крім того, на весіллі був забудовник Андрій Вавриш, якого мер Києва Віталій Кличко назвав одним з неформальних "кураторів столиці" від президента Зеленського.

На вечірці Довбенка також помітили і депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, заступника голови правління ПУМБ Костянтина Школяренка, члена правління "Укрсоцбанку" Ростислава Матяша, бізнесмена Павла Фукса, ексзахисницю Віктора Януковича Ольгу Просянюк, яка зараз захищає ексглаву одіозного окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

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Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу Президента Андрій Богдан неправий у тому, що замість святкування Дня Незалежності вирушив на весілля до друзів у Сен-Тропе.