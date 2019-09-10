"Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перегляд програм Кисельова Сенцов назвав "збоченим задоволенням".

"Я на вихідних дивився Кисельова. Я вам відразу кажу - всі вихідні я дивився Кисельова не пропускаючи, тому що розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Тут дуже весело. Зрозуміло, що вірити йому чи хоча б його слову - це треба незрозуміло ким бути, а так дивитися на нього звичайно весело. Із задоволенням... Таке збочене трошки задоволення, але, зрозумійте, мало розваг у в'язниці", - сказав Сенцов.

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