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10.09.19 15:54

З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 і 5 копійок виводять з обігу, - НБУ. ВIДЕО

З 1 жовтня 2019 року банківські установи та магазини припинять приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже через три тижні – з 1 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу", - йдеться в повідомленні.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від монет номіналами 1, 2 і 5 копійок, вони поки залишаться в готівковому обороті і продовжать виконувати функцію засобу для розрахунків за товари і послуги, але після надходження в банки ці монети не будуть повертатися назад в обіг.

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