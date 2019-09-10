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10.09.19 20:55

Дві вантажівки не розминулися на трасі під Тернополем, водій однієї з них загинув, - поліція. ВIДЕО

ДТП з постраждалими сталася 10 вересня на об'їзній дорозі Тернополя. Там зіткнулися вантажівки МАЗ і Renault.

За попередніми даними, водій МАЗа не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою вантажівкою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області..

У результаті ДТП несумісні з життям травми дістав водій вантажівки МАЗ. Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли кабіну авто, щоб витягти водія, однак у медустанову потерпілий так і не доїхав. Він помер у кареті швидкої допомоги.

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Працівники поліції встановлюють детальні обставини аварії. Тривають слідчі дії.

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