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11.09.19 11:12

Російського найманця Коршуна затримали на КПВВ "Чонгар". ВIДЕО

Вчора з території окупованого Криму на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" прибув 35-річний бойовик із позивним Коршун, де і був затриманий прикордонниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час проведення фільтраційно-перевірочних заходів прикордонники з’ясували, що ця особа підозрюється в участі у бойових діях проти Збройних сил України на сході країни та перебуває у розшуку. Встановлено, що цей громадянин у 2014 році, за вказівкою російських кураторів, брав активну участь у захопленні органів державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області, а також перебував у складі "русской православной армии", та ніс службу на одному з блокпостів на в’їзді до Донецька з боку Новотроїцька. З часом Коршун розчарувався в ідеях "русского мира" та виїхав на заробітки до Росії.

Затриманого бойовика прикордонники передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

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