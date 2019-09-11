Я у них був як кістка в горлі, - Бекіров про ставлення до нього співробітників кримського СІЗО. ВIДЕО

Про це він розповіла в інтерв'ю "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

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"Бекіров у них був, як кістка в горлі. Разом з Ладіним і Іслямом (Олексій Ладін та Іслям Веліляєв – адвокати Едема Бекірова. – Ред.). Вони хоч і кажуть: "Що там ваше ЄСПЛ, ваші вимоги. Нам це все по барабану". Але, водночас, і потрібно було давати звіти, що я був у лікарні. Потім вивозять в Семашко (лікарня імені Семашка в Сімферополі. – Ред). Позаштатні співробітники ФСБ – лікарі – роблять висновок. І за їхніми висновками виходить, що я найздоровіший у СІЗО. Спортсмен такий", – розповів Бекіров.

Він також зазначив, що завжди активно захищав свою позицію і був разом з кримськотатарським народом.

"Я проста людина. Я не герой. Я просто люблю свою Батьківщину... Моя політична позиція така: все, що відбувається з моїм народом... Я в задні ряди не тікав. Я завжди йшов у перших рядах. Не боявся цього. Моя активна позиція: я нікому не бажаю зла, але я вважаю, що все має бути по справедливості. Моя Батьківщина має бути вільна. Де б я не був, де б не були мої діти й онуки, вони повинні знати, що є Крим, що це їхня Батьківщина. І вони можуть в будь-яку хвилину вільно повернутися і жити спокійно. Ось що таке Батьківщина..." – додав Бекіров.

Напередодні, 10 вересня, Едему Бекірову зробили операцію. Зараз він перебуває в реанімації лікарні "Феофанія".

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів. У тому числі і Едем Бекіров.

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