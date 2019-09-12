Одеську патрульну Мельник, яка звинуватила керівництво в корупції, звільнили. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Раніше вона публічно звинуватила своє керівництво у тому, що в патрулі, як в Державтоіснпекції, треба виконувати плани щодо протоколів та штрафів. Скандал дійшов до столиці, в Одесу прибула службова перевірка. За її результатами, посад позбулися кілька командирів батальйонів. А з ними наказ про звільнення отримала і сама Зоя Мельник.

Вона вважає, що це незаконно, і збирається до суду. Але каже - про скоєне не шкодує, принаймні, після розголосу плани на протоколи і штрафи у патрульній службі скасували. У самій поліції запевняють, що звільнили Мельник лише через дисциплінарні порушення.

"Систематичне запізнення на службу, порушення вимог-розпоряджень Нацполіції, носіння табельної вогнепальної зброї, заступання на службу, сон на службі, запізнення на службу", - кажуть у патрульній поліції.

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Нагадаємо, 8 липня начальника патрульної поліції Одеської обласної державної адміністрації Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво і неефективність роботи відомства.