Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
12.09.19 10:29

Терориста "ЛНР", який хотів відкрити візу до Балтики і почати життя "з чистого аркуша", затримано в Луганській області, - Нацполіція. ВIДЕО

Під час перевірки документів у пасажирів автобуса, який слідував до м.Харкова, поліцейські виявили 35-річного жителя м. Хрустальний (колишнє м.Красний Луч), який за оперативною інформацією значиться як учасник незаконного збройного формування так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

"Чоловік прямував до Харкова, аби відкрити візу до Балтики та почати життя "з чистого аркуша", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний розповів оперативникам, що наприкінці листопада 2014 року вступив до лав четвертої окремої мотострілкової бригади "народної міліції "ЛНР", де обіймав посаду водія. До функціональних обов’язків чоловіка входив перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганської області.

"За свою "службу" чоловік спочатку отримував зарплатню у розмірі 300 доларів США, а згодом 15 000 російських рублів. Через погане ставлення командирів бригади до підлеглих чоловік і покинув лави бойовиків", - повідомили в поліції.

Нині щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Триває досудове розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100