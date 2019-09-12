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12.09.19 13:33

"Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на Івано-Франківщині рекордну плантацію наркотичних конопель, яку вирощували в теплицях. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КУРС, на момент санкціонованого обшуку 3 гектари теплиць були зайняті коноплями, а ще 1 гектар готувався до посіву. Правоохоронці виявили понад 100 тисяч кущів конопель та 1200 кілограмів готової "продукції". За попередньою оцінкою, вартість підготовленої для продажу марихуани становить понад 50 мільйонів євро.

Теплиці належали фермерському господарству. Затримано орендаря, агронома та охоронця. На наркофермі працювало понад 20 осіб.

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 01

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 05

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро 06 

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