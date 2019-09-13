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13.09.19 00:10

Задимленість столичних районів Позняки, Осокорки, Харківського масиву зумовлена ​​низкою факторів, - КМДА. ВIДЕО

У Київській міській державній адміністрації підтвердили наявність проблеми задимленості на житлових масивах Позняки, Осокорки, Харківський масив.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Є кілька чинників, що впливають на екологічний стан цих житлових масивів. За останній місяць у сім разів зросла кількість пожеж трав'яних настилів, торфовищ, територій звалищ у Київській області. Безумовно, на екологічний фон впливає і кількість автомобілів, і робота промислових підприємств.

І наше завдання - ремонтувати ці підприємства, щоб вони ставали екологічнішими. Адже місто не може існувати повноцінно без заводу "Енергія", що забезпечує утилізацію сміття, без Бортницької станції аерації, що очищує всі стічні води Києва та багатьох міст Київської області", - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Чиновник підкреслив, що місто націлене на прозорий і чесний діалог з людьми, які страждають від задимленості.

"Ми створюємо робочу групу, контроль якості повітря здійснюватиметься в цілодобовому режимі, а також на заводі "Енергія" встановлено ​​систему відеоспостереження в сміттєвому бункері. Тільки маючи об'єктивну інформацію, зможемо приймати оперативні рішення", - сказав він.

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