У Раді відбулося перше провальне голосування за законопроєкт: через брак голосів не змогли ухвалити закон нардепів від "Слуги народу". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На самому початку вечірнього засідання Верховна Рада не змогла прийняти рішення про розгляд за скороченою процедурою законопроєкту №1061 щодо безпеки автомобільних доріг через недостатню кількість голосів: 195 - "за", із них фракція "Слуги народу" дала 173 "за". Потім цей законопроєкт було прийнято в першому читанні 248 голосами, з них "Слуги народу" дали 206 голосів. Далі Рада не змогла ухвалити рішення про підготовку цього законопроекту до другого читання за скороченою процедурою: 223 голоси "за", з них від "Слуги народу" 208.

Потім нардепи не змогли прийняти в першому читанні законопроєкт авторства нардепів від "Слуги народу" №1075 про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР і УРСР на території України. В результаті законопроєкт було відхилено.

За його прийняття в першому читанні проголосували 214 нардепів: 210 з фракції "Слуга народу", 0 - ОТЗЖ, 4 - позафракційні, 0 - "ЄС", 0 - "Батьківщина", 0 - "За майбутнє", 0 - "Голос" . Зокрема, не голосував за даний законопроект і один із його авторів Дмитро Гурін.

Проти ухвалення законопроекту проголосували 30 нардепів: 2 з фракції "Слуга народу", 16 - ОПЗЖ, 4 - позафракційні, 2 - "Батьківщина", 4 - "За майбутнє", 2 - "Голос".

Зазначимо, що на момент голосування система Ради показала наявність у залі карток 386 нардепів, 40 карток нардепів були відсутні: 13 зі "Слуги народу", 6 - ОПЗЖ, 2 - позафракційні, 4 - "ЄС", 7 - "Батьківщина", 4 - "За майбутнє", 0 - "Голос".

Зауважимо, що провал голосування частина нардепів зустріли оплесками.

Пізніше Рада через брак голосів не змогла прийняти рішення про підготовку законопроєкту №1008 до другого читання за скороченою процедурою. Частина нардепів також зустріла цей результат голосування оплесками.