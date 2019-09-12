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12.09.19 23:42

У Раді відбулося перше провальне голосування за законопроєкт: через брак голосів не змогли ухвалити закон нардепів від "Слуги народу". ВIДЕО

Верховна Рада нового скликання вперше не змогла прийняти законопроєкт через брак голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На самому початку вечірнього засідання Верховна Рада не змогла прийняти рішення про розгляд за скороченою процедурою законопроєкту №1061 щодо безпеки автомобільних доріг через недостатню кількість голосів: 195 - "за", із них фракція "Слуги народу" дала 173 "за". Потім цей законопроєкт було прийнято в першому читанні 248 голосами, з них "Слуги народу" дали 206 голосів. Далі Рада не змогла ухвалити рішення про підготовку цього законопроекту до другого читання за скороченою процедурою: 223 голоси "за", з них від "Слуги народу" 208.

Потім нардепи не змогли прийняти в першому читанні законопроєкт авторства нардепів від "Слуги народу" №1075 про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР і УРСР на території України. В результаті законопроєкт було відхилено.

За його прийняття в першому читанні проголосували 214 нардепів: 210 з фракції "Слуга народу", 0 - ОТЗЖ, 4 - позафракційні, 0 - "ЄС", 0 - "Батьківщина", 0 - "За майбутнє", 0 - "Голос" . Зокрема, не голосував за даний законопроект і один із його авторів Дмитро Гурін.

Проти ухвалення законопроекту проголосували 30 нардепів: 2 з фракції "Слуга народу", 16 - ОПЗЖ, 4 - позафракційні, 2 - "Батьківщина", 4 - "За майбутнє", 2 - "Голос".

Зазначимо, що на момент голосування система Ради показала наявність у залі карток 386 нардепів, 40 карток нардепів були відсутні: 13 зі "Слуги народу", 6 - ОПЗЖ, 2 - позафракційні, 4 - "ЄС", 7 - "Батьківщина", 4 - "За майбутнє", 0 - "Голос".

Зауважимо, що провал голосування частина нардепів зустріли оплесками.

Пізніше Рада через брак голосів не змогла прийняти рішення про підготовку законопроєкту №1008 до другого читання за скороченою процедурою. Частина нардепів також зустріла цей результат голосування оплесками.

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