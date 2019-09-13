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13.09.19 10:34

Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну", - сказав він.

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

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