Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів у прямому ефірі каналу "Прямий".

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Порошенко повідомив, що питання стосувалися, зокрема, націоналізації ПриватБанку та подій у Керченській протоці у листопаді 2018-го, коли в полон РФ потрапили українські моряки і в подальшому Україна запровадила воєнний стан у низці областей.

Коментуючи націоналізацію, Порошенко наголосив, що пов’язує сьогоднішні події з обшуками у ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

"Ми 100% праві, закон на нашому боці. Націоналізація була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни велику гроші, але чомусь ДБР і інші правоохоронні органи цим займатися не хочуть", — заявив експрезидент.

"Крім того, сьогодні задавали питання по моряках, по Керченській протоці. Їм недостатньо рішення Міжнародного трибуналу, який визнав правоту України в праві користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем і узбережжям Маріуполя і Бердянська, де українські ВМС несуть берегову оборону і саме унаслідок рутинної ротації наших кораблів була проведена операція і яка була проти них здійснена агресія РФ. Агресія, яка визнана світом. Міжнародний трибунал повністю визнав правоту України, а Державне бюро розслідувань проводить розслідування в частині правомірності, а чи має право Україна захищати свій водний простір", — додав Порошенко.

Петро Порошенко також прокоментував реєстрацію НАБУ справи щодо нього та ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, назвавши це "верхом неприйнятності".

Адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що допит тривав близько двох годин. За його словами, "розслідувати немає чого". Єдина мета — "політичний тиск".

Також Порошенко на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив: "Націоналізація Приватбанку була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Вона була здійснена в інтересах 20 млн вкладників. Чомусь Державне бюро розслідувань не поспішає зайнятися питаннями обшуку у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спалення машини її дітей, тиску на її родину.Натомість пан Портнов і його оточення здійснюють тиск через питання націоналізації Приватбанку, використовуючи Державне бюро розслідувань".

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Водночас прессекретар ДБР Анжеліка Іванова в коментарі "УП" сказала: "Допитали його (Порошенка. - Ред.) в одному кримінальному провадженні. Він був викликаний (це був уже повторний виклик) щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва. Мова йде про події під час засідання РНБО де 5-тий президент висловив думку щодо неправосудності та незаконності рішень ОАСК у справі щодо скасування націоналізації Приватбанку. Там іде кваліфікація частиною 2 376 статті. От у цьому провадженні він був допитаний. Ні про яких моряків там не йшлося".

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

Зі свого боку адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.