У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі вчора написала користувачка Наталя Подобрєєва.
"Сьогодні о 16:42 в Києві на вулиці Богатирській під мостом вулиці Лугова (у бік Вишгорода) на мою машину впала частина моста! Цей шматок моста пробив мені лобове скло і завдав матеріальних та моральних збитків. З матеріальним усе зрозуміло, скло автомобіля коштує чимало і підлягає заміні. Моральний - це той жах, який я відчула, коли тобі щось із сильним глухим ударом звалюється на голову, і ти розумієш, що якби не броньована плівка, якою обклеєно скло якраз на такий випадок (один з мільйона), то ушкодження були б на обличчі, руках, очах ... від ущент розбитого лобового вікна... На місце були викликані поліція, швидка допомога, Київавтошляхміст, до роботи якого величезне питання (поліція і швидка відпрацювали і підійшли до ситуації на 5+). Як гадаєте, що мені сказало начальство Київавтодору в цьому районі? "Ну, вибачте". - !!!!!!!!Що? Вибачте? Люди! Не мають мости обсипатися на машини і людей! Це не нормально! Віталію Кличку присвячується!" - написала вона в описі до опублікованих відео і фото.