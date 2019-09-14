Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
14.09.19 16:13

14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк. ВIДЕО

14 вересня 2014 року колона українських військовослужбовців прямувала в ДАП на допомогу нашим бійцям. Про це підкріплення дізналися російські найманці і влаштували засідку біля села Первомайське.

14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідгрупа кремлівських диверсантів, підтримувана деякими місцевими людьми з сіл Невельське та Первомайське, засіла в лісосмузі і чекала проходження нашої колони. Коли військова техніка порівнялася з ними, московити знищили з ПТКР наш танк. Під час влучання в машину здетонував боєкомплект. Як наслідок, загинуло 6 українських воїнів.

Після цього випадку група українських бійців із селища Піски висунулася на зачистку прилеглих територій. Їм вдалося знайти зброю, документи та особисті речі російських найманців. Одним з учасників групи, яка зачищала територію, був командир 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі). Він поділився своїми спогадами про цей день.

Дивіться також: "Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно померлий 71-річний доброволець Владислав Бунецький на записаному раніше на передовій ВІДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100