"З Путіним можна домовлятись тільки з позиції сили", - Чийгоз. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Люди гинуть кожного дня, але жодна російська частина територію Донбасу не покинула. І це і є маніпуляція, коли нам намагаються нав’язати, що це - наш внутрішній конфлікт", - сказав він.

Чийгоз припустив, що якщо Україна поводитиметься рішуче, то більш рішучими стосовно Росії будуть і її міжнародні партнери.

"З Путіним можна домовлятись тільки з позиції сили і своїх інтересів: вони мають піти з Криму і Донбасу. Путін захоплював Донбас не заради своєї величі, а тому, що йому потрібна вся Україна. Ми повинні битись за своїх бранців, але, як сказали хлопці - не за будь-яку ціну", - додав Чийгоз.

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