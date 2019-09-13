Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська. ВIДЕО

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники ОРДЛО в контексті розмов про те, як ми будемо спочатку безпеку, а потім політичний компонент реалізовувати, говорили, що за українським законодавством з ЦВК, яка нелігітимна, організовувати будь-які вибори, навіть говорити про них – не можна, - розповіла вона.

За словами Айвазовської, найманці РФ на переговорах у Мінську називали Україну "недодержавою" через те, що вона затягує процес зміни складу ЦВК.

"Як на мене, однаковий злочин перед державною інституцією – як затягувати процес переобрання на 4 роки, так і робити все, щоб ЦВК була перезавантажена невідкладно, як тільки ми бачимо нову конфігурацію у Верховній Раді", - заявила Айвазовська.

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Координатор "Опори" вважає дивною ситуацію, в якій ЦВК називають незалежною, а вибори - чесними, але склад комісії тут же намагаються змінити.

"Тому насправді причина є зовсім інша. Причина в тому, що будь-яка більшість, будь-яка влада хоче мати на перспективу орган, який буде організовувати виборчий процес принаймні не проти інтересів цієї більшості", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.