Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його. ВIДЕО

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

На форумі YES виступає "Вечірній Квартал" — уперше англійською: Євген Кошовий жартує, що Зеленський перейшов працювати у "шоу-конкурент", а також пригадав, що ріс на роботах Робін Райт — дивився "Санта-Барбару" в дитинстві, потім "Форест Гамп" у юності, тепер "Картковий будинок" pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a — hromadske (@HromadskeUA) 13 вересня 2019 р.

Зокрема, актор судії "Квартал-95" Євген Кошовий пожартував, що вони боялися виступати англійською, але погодилися після того, як їм сказали, що "заплатять валютою, відповідною мові, якою говоритимуть". Також комік зізнався, що Зеленський був серцем їхнього колективу, але зараз "пішов до шоу-конкурента", маючи на увазі політику. Однак Кошовий сподівається, що "їхнє шоу буде кращим".

На сцені виступила також Олена Кравець і актор Юрій Великий, який віднедавна пародіює Зеленського. Сам президент вийшов на сцену до нього, і вони розіграли коротку сценку.

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