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14.09.19 08:54

Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його. ВIДЕО

Учасники студії "Квартал 95" виступили на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). На сцені також був присутній президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, актор  судії "Квартал-95" Євген Кошовий пожартував, що вони боялися виступати англійською, але погодилися після того, як їм сказали, що "заплатять валютою, відповідною мові, якою говоритимуть". Також комік зізнався, що Зеленський був серцем їхнього колективу, але зараз "пішов до шоу-конкурента", маючи на увазі політику. Однак Кошовий сподівається, що "їхнє шоу буде кращим".

На сцені виступила також Олена Кравець і актор Юрій Великий, який віднедавна пародіює Зеленського. Сам президент вийшов на сцену до нього, і вони розіграли коротку сценку.

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