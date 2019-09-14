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14.09.19 14:53

Зеленський у Дніпрі перевірив стан відремонтованого мосту. ВIДЕО

14 вересня президент Володимир Зеленський відвідав Дніпро з робочим візитом, у межах якого разом з експертами перевірив якість ремонту Центрального мосту.

Відео опубліковано у фейсбуці Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після того, як президент Зеленський заслухав експертів щодо стану Центрального мосту, він дійшов висновку, що для перевірки якості зробленого ремонту необхідно додатково ознайомитися з відповідною документацією.

Водночас глава держави визнав, що міст відкрили в термін, але "висновки зробить спеціальна комісія".

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Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня. Мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.

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