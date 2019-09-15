Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Почався марш після 14:00 на площі Свободи, пише Цензор.НЕТ.

За даними Depo.Харків, учасники тримали плакати з написами "Ніколи не вибачайся за те, кого любиш", "Іноді я хочу, щоб люди дозволили іншим людям просто бути", а також символіку Фундації регіональних ініціатив, маршу "ХарківПрайд" і райдужні прапори.

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Близько 14:00 через кордони поліції учасників "Прайду" закидали яйцями. До місця, звідки кидали яйця, підтягнулися додаткові кордони поліції.



Фото: kh.depo.ua

За даними hromadske, паралельно на тій же площі стартував марш за традиційні цінності. У ньому взяли участь близько 500 осіб. Також кілька противників Маршу рівності лягли на землю перед колоною. Учасники маршу просто обійшли їх.

Противниці Маршу рівності у Харкові лягли на землю перед колоною активістів, однак учасники маршу просто обійшли їх і попрямували далі pic.twitter.com/wDD2YMkXXq — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

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У Харкові розпочався Марш рівності, паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності pic.twitter.com/HHSkLblsim — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, в Марші взяли участь близько 2000 осіб, серед яких гості міста з інших регіонів країни, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, інформує сайт НПУ.

При цьому всі підрозділи правоохоронців працювали в посиленому режимі. До охорони громадського порядку було залучено понад 2500 працівників поліції, зокрема особовий склад з інших регіонів України.











Як повідомляє hromadske, після завершення Маршу рівності поліцейські супроводжували учасників в метро, вони у відповідь скандували "дякуємо".

Однак учасники ультраправої організації "Фрайкор" після завершення Маршу рівності почали ловити і бити його учасників. Двох постраждалих забрала швидка.

На перетині вулиці Римарськіої та провулку Некрасова поліцейські почали затримувати праворадикалів, один з них розпорошив правоохоронцю газ в обличчя.

Після завершення "Харківпрайду" праворадикали почали ловити та бити його учасників — поліцейські затримали 15 людей pic.twitter.com/9LtYxM6zi5 — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

Поліцейські оточили місце події, затриманих посадили в машини і відвезли у відділок. На місце також прийшли учасники організації "Фрайкор", вони планували йти до відділення "звільняти своїх".

В управлінні поліції пізніше повідомили, що за фактами порушень громадського порядку поліція відкрила дві кримінальні впровадження і оформила адмінпротокол.

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"Встановлено, що 17-річний харків’янин після закінчення Маршу став кидати камінням в людей, які йшли вздовж вул. Сумської після заходу. Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. Відносно юнака складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодекса України про адміністративні порушення.

17 осіб доставлено до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській у Харкові. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні.

За фактом подій слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, за фактом факту хуліганських дій відносно юнака у парку Шевченка слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що під час Маршу рівності харківський журналіст Юрій Ларін зауважив і сфотографував Сергія Козлюка - підозрюваного у побитті харківського телеоператора Вадима Макарюка. Він пив каву з двома підполковниками поліції.

"Сергій Козлюк прийшов на "ХарківПрайд". Людина, яка проходить у кримінальній справі обвинуваченою за кількома статтями Кримінального кодексу, яку підозрюють у нападі на журналіста Вадима Макарюка, п'є каву з двома підполковниками поліції.

Це як з Бакановим, тільки навпаки? - написав журналіст.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Більше за всіх постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камера розбита, сам він досі перебуває в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий же запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.