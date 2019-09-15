Нове керівництво Фонду держмайна має розробити реалістичний план із приватизації, - Гончарук. ВIДЕО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 15 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, прем’єр пояснив, що у проєкті бюджету на 2020 рік не передбачено серйозного збільшення надходжень від приватизації, попри декларацію нового уряду та доручення президента у якнайшвидші терміни провести велику приватизацію.

"Ми незабаром маємо і плануємо змінити керівництво Фонду державного майна. І це керівництво, ми очікуємо, що протягом декількох тижнів надасть нам реалістичний план того, що в наступному році планується до приватизації", — сказав Гончарук.

Він підкреслив, що остаточні показники надходжень від приватизації стануть відомі після аналізу нового керівництва Фонду держмайна, а також затвердження Радою плану діяльності уряду. Цей план, зокрема, передбачатиме ухвалення нового законодавства, яке може вплинути на доходи і видатки бюджету. Всі ці зміни планують врахувати до другого читання бюджету у Раді, яке має відбутися до 2 листопада 2019-го..

Наразі Фонд державного майна очолює Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.

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