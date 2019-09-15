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15.09.19 22:09

Двоє охоронців побили палицею дівчину в Дніпрі, - поліція. ВIДЕО

Двох підозрюваних у побитті жінки в Дніпрі затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За вчинення хуліганських дій чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, повідомлення про побиття жінки в приміщенні недобудованого супермаркету на пр. Гагаріна надійшло в поліцію близько 5 години ранку 15 вересня.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час першочергової перевірки встановлено, що двоє охоронців, яким 63 і 43 роки, палицею завдали тілесних ушкоджень жінці, яка перебувала в неадекватному стані.

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Постраждалу доставили в лікарню з попереднім діагнозом психічного розладу. Підозрювані чоловіки затримані, їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляє 24 канал, над дівчиною знущалися через те, що вона розбила телефон і намагалася пошкодити автомобілі.

"Інформатор" опублікував відео, на якому видно, як дівчина бігає босоніж  проспектом Гагаріна. Після цього вона зайшла в продуктовий магазин і почала сварку з продавцем. Уже згодом дівчину затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.

У другій частині видео видно, що всі фігуранти попереднього ролика зібралися в приміщенні на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки і били. У якийсь момент нападник почав наносити удари ногами.

За дівчину намагався заступитися перехожий, однак на нього також накинулися з кулаками. Багато очевидців просто спостерігали за всім і не заважали, лише закликали чоловіків припинити бити дівчину.

Згодом виконроб будівництва пояснив, що на відео є тільки один співробітник магазину. Це чоловік, який бив дівчину, і хлопець, який хотів її захистити. Нападником виявився 43-річний охоронець будівництва. Правоохоронці з'ясували, що другий нападник - теж охоронець у віці 63 роки.

Сам охоронець переконував правоохоронців, що дівчина  розбила телефон. Уже згодом з'ясувалося, що вона перебуває на обліку у психіатра. Зараз дівчину госпіталізували в психдиспансер, її стан стабільний. Чи була вона в стані сп'яніння, визначать фахівці.

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Потерпілий хлопець почувається добре.

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