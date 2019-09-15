Двоє охоронців побили палицею дівчину в Дніпрі, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, повідомлення про побиття жінки в приміщенні недобудованого супермаркету на пр. Гагаріна надійшло в поліцію близько 5 години ранку 15 вересня.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час першочергової перевірки встановлено, що двоє охоронців, яким 63 і 43 роки, палицею завдали тілесних ушкоджень жінці, яка перебувала в неадекватному стані.

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Постраждалу доставили в лікарню з попереднім діагнозом психічного розладу. Підозрювані чоловіки затримані, їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляє 24 канал, над дівчиною знущалися через те, що вона розбила телефон і намагалася пошкодити автомобілі.

"Інформатор" опублікував відео, на якому видно, як дівчина бігає босоніж проспектом Гагаріна. Після цього вона зайшла в продуктовий магазин і почала сварку з продавцем. Уже згодом дівчину затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.

У другій частині видео видно, що всі фігуранти попереднього ролика зібралися в приміщенні на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки і били. У якийсь момент нападник почав наносити удари ногами.

За дівчину намагався заступитися перехожий, однак на нього також накинулися з кулаками. Багато очевидців просто спостерігали за всім і не заважали, лише закликали чоловіків припинити бити дівчину.

Згодом виконроб будівництва пояснив, що на відео є тільки один співробітник магазину. Це чоловік, який бив дівчину, і хлопець, який хотів її захистити. Нападником виявився 43-річний охоронець будівництва. Правоохоронці з'ясували, що другий нападник - теж охоронець у віці 63 роки.

Сам охоронець переконував правоохоронців, що дівчина розбила телефон. Уже згодом з'ясувалося, що вона перебуває на обліку у психіатра. Зараз дівчину госпіталізували в психдиспансер, її стан стабільний. Чи була вона в стані сп'яніння, визначать фахівці.

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Потерпілий хлопець почувається добре.