Церемонія прощання із розвідником Михайлом Цимбалістим, загиблим на Донбасі 13 вересня, відбудеться в Тернополі. ВIДЕО

Чин похорону розпочнеться о 14.00 год. 16 вересня 2019 року. Поховання загиблого військовослужбовця відбудеться на Микулинецькому кладовищі в Терпонолі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Тернопільського військкомату.

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Сьогодні тіло Михайла Цимбалістого привезли в Хоростківську громаду, до складу якої входить його рідне село. Там оголошено жалобу 15-16 вересня. У Тернополі днем жалоби оголосять 16 вересня.

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Михайло Васильович Цимбалістий народився в 1985 році в селі Увисла Гусятинського району Тернопільської області, жив у Тернополі. У званні майора служив в одному з розвідувальних підрозділів Збройних сил України. Загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ.

У загиблого залишилися батьки (батько - підполковник запасу) і брат (підполковник ЗСУ).