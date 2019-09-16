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16.09.19 12:15

У Херсонській області триває відбір військовослужбовців, які вирушать з миротворчою місією в Республіку Конго. ВIДЕО

У Херсонській області триває відбір військовослужбовців, які вирушать з миротворчою місією в Республіку Конго.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, майбутні українські миротворці відпрацьовують маневрені польоти на військових транспортних вертольотах, стрільби та пошуково-рятувальні операції.

Один з етапів підготовки - відпрацювання пошукової операції на воді. Її моделюють максимально реалістичною.

"Наше завдання, умовно постраждала людина, знайти її, пошуково-рятувальна робота виконувалася двома рятувальниками по черзі, спуск на лебідці типу ЛПГ 150, спустилися, підняли людину і повернулися на місце базування", - розповів старший інструктор В'ячеслав Канарський.

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