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16.09.19 12:12

Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Володимир Балух дає першу пресконференцію після звільнення з ув'язнення в Росії в межах великого обміну між Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Володимир Балух після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі. Балух свою вину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

Відео Радіо Свобода

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Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 01
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 02
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 03
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 04
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 05
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 06

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