Зустріч Зеленського і президента Словаччини Чапутової відбувається в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, офіційна церемонія зустрічі відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.

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Володимир Зеленський привітав Зузану Чапутову з обранням на посаду Президента Словаччини.

Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Словацької Республіки.

Після представлення делегацій двох країн та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової.

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Згодом передбачені переговори делегацій України та Словацької Республіки під головуванням президентів двох країн.

За результатами перемовин запланована спільна зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.