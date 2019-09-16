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16.09.19 18:53

Будівництво моста в Станиці Луганській почали транслювати онлайн. ВIДЕО

Луганська обладміністрація оприлюднила онлайн-трансляцію будівництва моста в Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення обладміністрації в Facebook.

"На офіційному каналі Луганської обласної державної адміністрації в YouTube опубліковано LIVE-трансляцію з відновлення зруйнованого моста поблизу Станиці Луганської. Таким чином кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком будівництва моста, який стане символом єднання і примирення", - повідомляють в ОДА.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

16 серпня сапери ДСНС завершили розмінування близько 2 гектарів території навколо зруйнованого моста в Станиці Луганській.

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