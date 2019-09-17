Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

Журналісти зазначають, що "Шторм" окупував понад 11 тис. квадратних метрів землі острова, який є рекреаційною зоною, де заборонено будівництво приватних споруд. Ділянка огороджена високим парканом, який і закриває доступ до берега. На зайнятій ділянці розташовуються двоповерхова житлова споруда, спортмайданчик і брезентовий намет. На території - постійних рух, і щодня тут перебуває з десяток охоронців.

Фірма належить соратникам Віктора Медведчука по його політичному руху "Український вибір" - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Останній нині став однопартійцем Медведчука і разом з ним зайшов у парламент у складі політсили "Опозиційна платформа "За життя".

"Шторм" протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілого ряду їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії нам знайти не вдалося.

Також дивіться: Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною". ФОТО

У Київській міській державній адміністрації нам повідомили, що ділянка обліковується за районною громадською організацією "Клуб Козак". Ще у 2014-му ця громадська організація намагалася через суд довести право власності на старі радянські споруди спортивно-оздоровчого комплексу, але суд у такому проханні відмовив, бо громадська організація не змогла довести, що добросовісно заволоділа цим майном.

Керує районною громадською організацією "Клуб Козак" Ян Марченко. У минулому він - помічник народного депутата Тараса Козака, однопартійця і бізнес-партнера Віктора Медведчука. Сам Марченко був співвласником щонайменше 4 аграрних компаній, частиною яких у 2017 році стала володіти дружина Віктора Медведчука - Оксана. Крім того, згідно з фінансовими звітами партій, саме ця людина пожертвувала політсилі "За життя" понад півтора мільйона гривень. Але за словами Віктора Медведчука, ні громадської організації, ні її керівника він не знає.