Журналісти Яневський і Ткач, обрані до Ради з питань свободи слова при президенті, відмовилися там працювати. ВIДЕО

Як писав раніше Цензор.НЕТ, для участі в установчих зборах було зареєстровано 33 представники ЗМІ та 11 представників медійних громадських організацій.

Не всі вони прийшли на самі збори, але голосувати можна було за кожного з них.

Зокрема, не були присутні Михайло Ткач і Данило Яневський, яких за результатами рейтингового голосування було обрано до складу Ради.

17 вересня з'явилася реакція журналістів. Зокрема, Михайло Ткач (проект "Схеми", Радіо Свобода) підтвердив, що його запрошували на установчі збори, але він відмовився прийти. До того ж, до складу Ради його вибрали без повідомлення.

"Все йде до того, що це буде чергова бюрократична надбудова. Декларація без намірів. Те, як ця Рада була створена, не дає підстав вважати, що від неї буде користь. Хочете про свободу слова? Тоді подумайте, що президент зробив для того, щоб кати почувалися в небезпеці, а журналісти - в безпеці?" - написав медійник.

Данило Яневський (Skrypin.ua) свою відмову пояснив небажанням "служити державі", а також тим, що не розуміє політичного курсу нової влади ("Тим більше, якщо представники не вважають за потрібне ознайомити з її основними точками українську громадськість"), не є представником ЗМІ і "давно досяг пенсійного віку", не вважає, що в країні існує проблема зі свободою слова, прислухається до життєвого досвіду, який застерігає мати справи з державою.

"Дії нового політичного керівництва нагадують спроби провести дорогий євроремонт у будівлі, яка давно і безповоротно зігнила", - зазначив Яневський у відеозверненні.

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Також на установчі збори не пішли кореспондент "Української правди" Роман Кравець та журналістка "Нового часу" Христина Бердинських. Обоє пояснили свої позиції в соцмережах.





Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня в Офісі президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шестеро представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

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