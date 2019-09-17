Посадовим особам Національного інституту раку повідомлено про підозру у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів, - прокуратура. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва

У повідомленні зазначається: "У ході досудового розслідування, яке проводиться спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУ НП в м. Києві, установлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу.



Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії.



Крім того, вказані посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно.



На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень.



Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно.



Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих.



Також досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку.



Нагадаємо, 16.08.2019, столичною прокуратурою спільно з УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Нацполіції України були проведені обшуки у службових осіб Національного Інституту Раку".

Дивіться також: СБУ затримала угруповання, що привласнювало гроші онкохворих. ФОТО