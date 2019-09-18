Рада схвалила правки Зеленського до закону про Антикорупційний суд. ВIДЕО

Це рішення підтримали 323 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 10 вересня прийняли за основу президентський проект закону №1025 про внесення змін до закону про ВАКС (щодо початку роботи суду).

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Згідно із запропонованими змінами, підсудність ВАКС як суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи Вищого антикорупційного суду; до дня початку роботи ВАКС, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювало Національне антикорупційне бюро України та завершено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Усі клопотання й обвинувальні акти у цих справах подають слідчим суддям ВАКС, апеляційні скарги - до Апеляційної палати ВАКС. Якщо справи не розглянуто в першій та апеляційній інстанціях до дня початку роботи суду, такі провадження передають до ВАКС для розгляду в установленому порядку.