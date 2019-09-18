"Війна з Україною, Крим, Донбас обходиться кожному росіянину в $1000 щорічно", - колишній депутат Держдуми РФ Пономарьов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі Радіо Свобода колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

"Є прямі затрати, які ніхто не приховує і не заперечує – вони є просто цифрами федерального бюджету. Прямі дотації на утримання цієї території становлять близько 150 мільярдів рублів на рік. Це приблизно 2,5-3 мільярди доларів. Але плюс до цього є ще ряд значних інвестиційних програм – те ж саме будівництво моста, доріг тощо. Це погано для російських платників податків, але добре для України - усе це, зрештою, повернеться в Україну. Є ще непрямі наслідки – міжнародні санкції, девальвація рубля, зростання цін. Існують оцінки, які показують, що загалом щорічно війна з Україною, включно з Кримом, Донбасом і всім, що із цим пов’язано, обходиться кожному росіянину в 1000 доларів щорічно", - сказав Пономарьов.

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