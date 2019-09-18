Був екшн. Робочих версій кілька, - Князєв про вбивство заступника голови ОТГ в Запорізькій області Кирилова. ВIДЕО

Про це повідомив на брифінгу глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ.

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"Відомо трохи більше, ніж вам розповімо. Відомо, що вогнепальне поранення дістав громадянин Кирилов Дмитро, 1977 року народження. Від вогнепальних поранень він помер під час надання медичної допомоги. Труп направлено на розтин, який до вечора має встановити характер вогнепальних поранень, їхню кількість і яке з них спричинило смерть", - розповів він.

"Робочих версій кілька. Вони пов'язані з його особистим життям, його комерційною діяльністю тощо. Політичної версії, з огляду на його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради, поки у слідства немає", - додав Князєв.

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"Був такий екшн: злочинець з місця події втік, використовуючи автомобіль, який потім знайшли спаленим. Знайшли очевидців, які бачили, як горів автомобіль. В області введено поліцейську операцію відповідного рівня. Можлива зброя, якою скоєно вбивство, зараз в руках експертів. Ми вилучили зброю, але потрібен час, щоб сказати, чи це зброя, з якої скоїли вбивство", - розповів Князєв.

Нагадаємо, сьогодні заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради.