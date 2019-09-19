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19.09.19 10:17

"Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

У Бурятії вночі 19 вересня був викрадений якутський шаман Олександр Габишев, який ішов на Москву виганяти Путіна з Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, один з прихильників Габишева розповів, що вночі до табору, розташованого біля селища Видрино на кордоні з Іркутською областю, де спали його сподвижники, приїхало кілька машин. Люди в масках оточили намет шамана, не давши йому зібратися, забрали його і візок, з яким він ішов у сторону російської столиці, а відтак відвезли його в невідомому напрямку.

"Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю, вони швидко оточили наш табір, і прямо до намету шамана ... Їх було, може, кілька десятків людей", - каже свідок викрадення.

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