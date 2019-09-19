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19.09.19 14:38

Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус. ВIДЕО

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус повідомив, що добудовувати крейсер "Україна" на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві немає сенсу і його слід продати.

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна не має потреби в крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера. Ми будуватимемо інші кораблі - меншого масштабу і в більшій кількості. З огляду на потреби наших Збройних сил", - сказав він.

Раніше таку ж думку висловлював ексміністр оборони Степан Полторак.

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Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Уже багато років його будівництво "заморожено" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене не було.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів, зокрема в Мінекономрозвитку, Мінфіні, Мін'юсті, Міноборони, а також в "Укроборонпромі" перебуває на погодженні проєкт постанови Кабміну про демілітаризацію недобудованого крейсера "Україна". Проєкт постанови підготовлено відповідно до підписаного указу президента про демілітаризацію ракетного крейсера "Україна".

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