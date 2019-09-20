Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
20.09.19 10:48

Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб. ВIДЕО

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що рішення про голосування за проєкт державного бюджету на 2020 рік буде прийнято за результатами його подання в сесійній залі парламенту в п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, чи планується в п'ятницю голосування Ради за проєкт держбюджету в першому читанні.

Відео 112

"Подивимося. Це питання стоїть як презентація бюджету. За результатами того, як він буде представлений, буде прийнято рішення", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що внесений в Раду проєкт - "це тільки перший варіант", який Кабінет міністрів зміг сформувати за 15 діб, і заявив, що до нього вже є запитання. Зокрема, ініціативу підвищити розмір мінімальної заробітної плати на 550 грн Стефанчук прокоментував так: "Це те, що абсолютно не влаштовує, наприклад, нас і це те, що не відповідає зробленим обіцянкам".

Читайте також: У Раді сьогодні презентують проєкт Держбюджету 2020 року, розглянуть законопроєкти про оборону і підтримку кінематографії

Перший віцеспікер розповів, що розгляд проєкту держбюджету на 2020 рік - не єдине питання, яке стоїть на порядку поточного дня парламенту.

"Кабінет міністрів формує бюджет на наявній сьогодні законодавчій базі. Тому сьогодні наше завдання максимально запропонувати і дати можливість їм використовувати нові економічні механізми, які дали б можливість, серед іншого, відкоригувати бюджетну базу. Ми поки діємо в рамках наявного законодавства, по-іншому воно бути не може. Саме тому ми налаштовані сьогодні ухвалити низку важливих економічних законів, які в тому числі дадуть можливість уряду певним чином трансформувати бюджетну основу", - розповів Стефанчук.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100